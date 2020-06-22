Пляжный сезон в России: как Сочи подготовился к приему туристов

Этот понедельник, 22 июня, пожалуй, станет исторической датой в календаре Сочи. И все благодаря снятию ограничений. В городе людно: работают торговые центры, гостиницы, набережные, парки, и, конечно, пляжи.

Гостей Сочи встречает морским бризом и теплым морем. А главное - туристам больше не нужно отправляться на двухнедельный картин в обсерватор, можно сразу идти на пляж.

«Безумно счастливы на законных основаниях выйти на пляж и подышать свежим воздухом, принять солнечные ванны», - рассказывает туристка Ольга Никитина.

Почти все пляжи курорта открыты. Но отдыхать у моря придется по новым правилам. Соединить шезлонги, чтобы познакомиться поближе, увы, не получится. Их выставили в шахматном порядке на расстоянии полутора метров друг от друга.

«В одном бунгало может разместиться одна семья или один гость, расстояние между ними, как вы видите, достаточно большое», - показывает директор пляжа Армен Амалян.

После каждого гостя проводится обработка поверхностей. Идеальная чистота и в гостиницах. На кроватях, мебели, в ванных комнатах таблички с оповещением: «И здесь мы тоже провели дезинфекцию». На входе термометрия и разметка.

«На стойке приема и размещения защитные экраны, дезинфекторы для гостя, после того, как гость использовал ручку, она уходит в другой контейнер», - рассказывает руководитель отдела маркетинга гостиничного комплекса Евгений Орлов.

Открыть купальный сезон и закрыть горнолыжный одновременно. Такое сейчас возможно только в Сочи. Здесь с одной стороны катаются лыжники и сноубордисты, а с другой - загорают туристы.

«На улице лето, погода отличная, все замечательно, пейзажи прекраснейшие, снег, зелень, цветы и горы. Нам очень нравится», - говорит туристка Ольга Романова.

На горнолыжных курортах Красной поляны уже работают скейтпарки, спортивные площадки, открыты веранды ресторанов, экологические маршруты и, конечно же, канатные дороги.

«В одной кабинке только по 4 человека, разметка стоит, необходимо использовать маски, обработка кабинок происходит в отведенное время, по курорту санитайзеры стоят», - рассказывает о мерах безопасности директор Департамента спортивно-туристического развития Курорта Красная Поляна Алексей Хлопов.

Запах шашлыка и горячего хачапури несется со всех прибрежных кафе Сочи. Здесь обещают накормить вкусно и бюджетно.

«Чек от 2000 до 2500. Это стандартный бюджетный набор: первое, второе и компотик», - отмечает администратор одного из кафе Дмитрий Третьяк.

По прогнозам наш юг станет приоритетным направлением для отдыха россиян. Сотрудники туристической отрасли обещают держать цены на уровне прошлого года. А еще для гостей Черноморского побережья этим летом отменен курортный сбор.