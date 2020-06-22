После аварии на электростанции в Якутии в реку попали нефтепродукты

Прокуратура Якутии завела уголовное дело после утечки четырех тонн топлива из цистерны на дизельной электростанции АО «Сахаэнерго» в селе Аргахтах, нефтепродукты попали в реку Алазея.

В 140 километрах от места аварии находится водозабор, и энергетики вместе со спасателями сейчас пытаются предотвратить экологическое бедствие. Ниже по течению устанавливают заградительные боны с сорбентами, ведут обработку почвы.

Разлив произошел из-за повреждения цистерны объемом в 160 тонн. По предварительным данным, вытекло свыше 22 кубометров дизеля. Оставшееся топливо спасателям МЧС РФ удалось перекачать в резервные емкости.