После аварии на электростанции в Якутии в реку попали нефтепродукты
По факту техногенной аварии и загрязнения реки Алазея уже заведено уголовное дело.
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Прокуратура Якутии завела уголовное дело после утечки четырех тонн топлива из цистерны на дизельной электростанции АО «Сахаэнерго» в селе Аргахтах, нефтепродукты попали в реку Алазея.
В 140 километрах от места аварии находится водозабор, и энергетики вместе со спасателями сейчас пытаются предотвратить экологическое бедствие. Ниже по течению устанавливают заградительные боны с сорбентами, ведут обработку почвы.
Разлив произошел из-за повреждения цистерны объемом в 160 тонн. По предварительным данным, вытекло свыше 22 кубометров дизеля. Оставшееся топливо спасателям МЧС РФ удалось перекачать в резервные емкости.