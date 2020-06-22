«Я.Помню»: в России создадут интерактивную карту воинских захоронений

Интерактивную карту мемориалов создадут в России в рамках проекта «Я.Помню». На нее будут нанесены монументы, обелиски, братские могилы, музеи, и другие объекты, связанные с памятью о Великой Отечественной войне.

Платформу сегодня презентовали на онлайн - конференции. Кликнув по маркеру, можно будет получить данные о том, где находится памятник, а перейдя по ссылке, получить исчерпывающие сведения о героях, которым он посвящен.

Предусмотрена и обратная связь, каждый, кто обладает важными сведениями, сможет поделиться ими в приложении.