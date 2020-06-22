От четырех до шести: режиссер Серебренников может оказаться за решеткой

Обвинение запросило реальный тюремный срок для театрального режиссера Кирилла Серебренникова - от четырех до шести лет колонии, а также штраф в размере 800 тысяч рублей. Такой же срок могут получить и два других фигуранта так называемого дела «Седьмой студии». Слушание дела Серебренникова состоялось сегодня в Мещанском суде Москвы.

Напомним, скандально известный режиссер со товарищи обвиняется в хищении в особо крупном размере - 129 миллионов рублей, которые были выделены Министерством культуры РФ на реализацию культурного проекта «Платформа».

Самое строгое наказание - шесть лет - прокурор Михаил Резниченко попросил назначить лично художественному руководителю «Гоголь-центра» Кириллу Серебренникову, который и руководил разработкой проекта.