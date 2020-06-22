Защищая малыша: атаковавшая машину медведица под Хабаровском попала на видео
В результате инцидента ни водитель, ни животные не пострадали.
© Видео: Done Karleone, YouTube © Фото: Done Karleone, YouTube
На трассе между Хабаровском и Комсомольском-на-Амуре медведица атаковала автомобиль. Кадры с видеорегистратора водитель выложил накануне, хотя видео было снято еще в 2018 году.
На кадрах видно, как машина несется по трассе в ночное время суток. Внезапно водитель слышит шорох на дороге и сбрасывает скорость. В объектив видеорегистратора попадают медведица с медвежонком, ужинавшие убитым животным.
Сначала медведица бросается на капот автомобиля, после чего пара скрывается в темноте. Водитель, как ни в чем не бывало продолжил движение.
В результате инцидента ни водитель, ни животные не пострадали. Машина получила небольшие внешние повреждения.