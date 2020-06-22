Кафе, фитнес-клубы и турагентства: что откроется в ходе нового этапа снятия ограничений в Москве

Ограничения в связи с эпидемией COVID-19 в Москве все еще остаются в силе, однако будут немного ослаблены с 23 июня. Об этом объявил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник столицы пояснил, что с завтрашнего дня москвичи смогут вновь посещать кафе и рестораны, бассейны и фитнес-клубы, которые возобновят свою работу. Кроме того, отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов, в обычный режим работы возвращаются учреждения соцзащиты населения.

«Учитывая постепенное "открытие" регионов, принято решение возобновить работу турагентств, однако экскурсии по Москве пока еще невозможны. Правда, гостям и жителям города можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке», - сообщил Собянин.

Мэр города отметил, что заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает идти на убыль. По сравнению с неделей с 8 по 14 июня количество выявленных случаев заражений снизилось на 10%. В субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше тысячи новых случаев.

Собянин также разрешил вновь пользоваться элементами общественной инфраструктуры (детские площадки, уличные тренажеры, лавочки). Таким образом, москвичи смогут вновь заниматься спортом на свежем воздухе.