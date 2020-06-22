Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Кафе, фитнес-клубы и турагентства: что откроется в ходе нового этапа снятия ограничений в Москве

Валентина Пескова
18:56 22.06.2020
Уже с завтрашнего дня в столице должны открыться рестораны, будут работать без ограничения библиотеки и заработает речной транспорт.
Кафе, фитнес-клубы и турагентства: что откроется в ходе нового этапа снятия ограничений в Москве
© Фото: PPI, Keystone press agency, Globallookpress

Ограничения в связи с эпидемией COVID-19 в Москве все еще остаются в силе, однако будут немного ослаблены с 23 июня. Об этом объявил на своем сайте мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник столицы пояснил, что с завтрашнего дня москвичи смогут вновь посещать кафе и рестораны, бассейны и фитнес-клубы, которые возобновят свою работу. Кроме того, отменяются ограничения на работу библиотек и детских садов, в обычный режим работы возвращаются учреждения соцзащиты населения.  

«Учитывая постепенное "открытие" регионов, принято решение возобновить работу турагентств, однако экскурсии по Москве пока еще невозможны. Правда, гостям и жителям города можно будет купить билеты и прокатиться на речном трамвайчике по Москве-реке», - сообщил Собянин.

Мэр города отметил, что заболеваемость COVID-19 в Москве продолжает идти на убыль. По сравнению с неделей с 8 по 14 июня количество выявленных случаев заражений снизилось на 10%. В субботу, 20 июня, впервые за два с половиной месяца было зафиксировано меньше тысячи новых случаев.

Собянин также разрешил вновь пользоваться элементами общественной инфраструктуры (детские площадки, уличные тренажеры, лавочки). Таким образом, москвичи смогут вновь заниматься спортом на свежем воздухе.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.06.2020, 18:56
Кафе, фитнес-клубы и турагентства: что откроется в ходе нового этапа снятия ограничений в Москве
Дата21.06.2020, 23:15
Генеральная репетиция Парада Победы состоялась в Воронеже
Дата20.06.2020, 05:56
Лучший игрок матча: семнадцатилетний вратарь «Ростова» побил новый футбольный рекорд
Дата19.06.2020, 11:53
Чем удивит Парад Победы в 2020 году
Дата19.06.2020, 14:49
ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
18:56 В стране и мире
Кафе, фитнес-клубы и турагентства: что откроется в ходе нового этапа снятия ограничений в Москве
18:31 В стране и мире
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
18:08 В стране и мире
Видео
Медик пояснил, какое влияние оказывает солнце на переболевших СОVID-19
17:25 Эксклюзив
Видео
Мир замер по взмаху руки: интервью президента НИЦ «Курчатовский институт» о генетике и пандемии
16:58 В стране и мире
СМИ: в Южную Корею пришла вторая волна заболеваемости коронавирусом
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
20:22 Армия
У федерального военного мемориального кладбища стартовал проект «Живая память»
20:05 В стране и мире
Видео
Пляжный сезон в России: как Сочи подготовился к приему туристов
19:42 В стране и мире
Видео
После аварии на электростанции в Якутии в реку попали нефтепродукты
19:41 Армия
В Краснодарском училище летчиков прошла акция «Свеча памяти»
19:40 Армия
В Петербурге прошли траурные церемонии в честь Дня памяти и скорби
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Федор Добронравов рассказал, почему ушел из театра Сатиры
На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности
Доктор Мясников заподозрил у некоторых людей врожденное наличие «гена героя»
Ученые подтвердили связь тяжести коронавируса с группой крови
Видео
Тренировочный полет: кадры из кабины истребителя пятого поколения Су-57
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.