Пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде

На российской антарктической станции «Мирный» произошел пожар. Об этом сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Известно, что кают-компанию удалось защитить от огня. Жертв и пострадавших нет. Возгорание произошло в 20:40 (16:40 по Москве) в метеокабинете «Дома Радио». Постройка сгорела полностью. Среди потерь числятся метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория Физического института РАН, программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка.

В настоящее время на станции «Мирный» находятся 23 сотрудника. В настоящий момент связь со станцией установлена.

«Ведется работа по ликвидации последствий пожара, создана комиссия по расследованию причин пожара. Предпринимаются меры по возобновлению метеонаблюдений», - говорится на сайте.

Пожар случился в год 200-летия открытия Антарктиды. Шестой континент открыли русские мореплаватели – Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен, путешествующие на кораблях «Мирный» и «Восток».