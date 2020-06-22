Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде

Наталия Майорова
18:39 22.06.2020
Кают-компанию удалось защитить от огня. Жертв и пострадавших нет.
Пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде
© Фото: Арктический и антарктический научно-исследовательский институт

На российской антарктической станции «Мирный» произошел пожар. Об этом сообщается на сайте Арктического и антарктического научно-исследовательского института.

Известно, что кают-компанию удалось защитить от огня. Жертв и пострадавших нет. Возгорание произошло в 20:40 (16:40 по Москве) в метеокабинете «Дома Радио». Постройка сгорела полностью. Среди потерь числятся метеокабинет, кабинет аэрологии, лаборатория Физического института РАН, программы стратосферного зондирования космических лучей, серверная, гидрометеорологическая лаборатория и радиорубка. 

В настоящее время на станции «Мирный» находятся 23 сотрудника. В настоящий момент связь со станцией установлена.

«Ведется работа по ликвидации последствий пожара, создана комиссия по расследованию причин пожара. Предпринимаются меры по возобновлению метеонаблюдений», - говорится на сайте.

Пожар случился в год 200-летия открытия Антарктиды. Шестой континент открыли русские мореплаватели – Михаил Лазарев и Фаддей Беллинсгаузен, путешествующие на кораблях «Мирный» и «Восток». 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.06.2020, 18:56
Кафе, фитнес-клубы и турагентства: что откроется в ходе нового этапа снятия ограничений в Москве
Дата21.06.2020, 23:15
Генеральная репетиция Парада Победы состоялась в Воронеже
Дата20.06.2020, 05:56
Лучший игрок матча: семнадцатилетний вратарь «Ростова» побил новый футбольный рекорд
Дата19.06.2020, 11:53
Чем удивит Парад Победы в 2020 году
Дата19.06.2020, 14:49
ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
18:45 Армия
Практический этап всеармейского конкурса «Авиадартс-2020» пройдет в июле под Рязанью
18:39 В стране и мире
Пожар произошел на станции «Мирный» в Антарктиде
18:31 В стране и мире
Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве
18:27 В стране и мире
Адвокат рассказал, сколько Ефремов выпил перед ДТП
18:21 В стране и мире
«Свеча памяти»: тысячи огней зажглись по всей России этой ночью
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Федор Добронравов рассказал, почему ушел из театра Сатиры
На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности
Доктор Мясников заподозрил у некоторых людей врожденное наличие «гена героя»
Ученые подтвердили связь тяжести коронавируса с группой крови
Видео
Тренировочный полет: кадры из кабины истребителя пятого поколения Су-57
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.