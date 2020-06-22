На Поклонной горе посадили «Сад памяти»

На Поклонной горе у храма великомученика Георгия Победоносца сегодня раскинулся молодой сад. Каждый саженец - в память о прославленных героях Великой Отечественной. В честь своих родителей - тружеников тыла - миндальное дерево посадил Народный артист СССР, сопредседатель движения «Бессмертный полк России» Василий Лановой.

«У меня отец и мать работали на химическом заводе, и они уже через пять дней стали инвалидами первой группы. Разливали противотанковую жидкость вручную, пока настраивали всю технику. И это осталось на всю жизнь», - рассказал он.

Международная акция «Сад памяти» стартовала 18 марта и объединила сотни тысяч человек. Почти 18 тысяч семей посадили 124 тысячи деревьев у дома или на даче.