Медик пояснил, какое влияние оказывает солнце на переболевших СОVID-19

Перенесшие инфекцию коронавируса россияне могут спокойно наслаждаться солнечными лучами, не боясь, что это окажет негативное влияние на их организм. Об этом ответственно заявил «Звезде» доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

«Если человек выздоровел и у него иммуноглобулины М, и если у него сформировался длительный иммунитет, то есть иммуноглобулина D более 10, и к тому же нет никаких хронических заболеваний и остаточных явлений, то солнце на него никак повлиять не может», - сообщил эксперт.

У любого инфекционного заболевания после того, когда окончилась его острая фаза и наступил период реконвалесценции (выздоровления), могут еще наблюдаться головокружение, слабость, недомогание или сонливость, пояснил медик. В этом случае данные явления могут привести к обострению хронических заболеваний.

А если период реконвалесценции уже закончился, объяснил доцент РУДН, то солнце человеку служит только во благо в разумных пределах.