Адвокат рассказал, сколько Ефремов выпил перед ДТП

Адвокат Михаила Ефремова Эльман Пашаев рассказал, сколько актер выпил перед аварией со смертельным исходом в центре Москвы.

«Михаил до поездки пил с друзьями водку. Выпил более 300 граммов. Потом пошел в бар, чтобы выпить еще, но ему там отказали в этом», - отметил Пашаев.

По его словам, актер сел пьяным за руль из-за того, что якобы стремился попасть к матери сожительницы друга, которую госпитализировали в тот вечер с инсультом.

На вопрос о происхождении наркотиков, следы которых обнаружили после ДТП в крови Ефремова, Пашаев ответить не смог, передает «Московский комсомолец».

Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения за рулем внедорожника 8 июня столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже погиб в реанимации.