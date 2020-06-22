Собянин оценил ситуацию с коронавирусом в Москве

Ситуация с коронавирусом в Москве улучшается, поэтому с 1 июля можно начинать реконструкцию еще 25 городских поликлиник. Как пояснил мэр столицы Сергей Собянин, они добавятся к тем 12 поликлиникам, которые сейчас уже находятся на реконструкции.

«Планировали больше, но из-за пандемии решили перенести сроки, потому что для реконструкции приходится выводить из оборота эти поликлиники, а они и так сегодня чрезвычайно востребованы», - сказал Собянин журналистам.

Столичный градоначальник отметил, что сейчас пандемия пошла на спад. По словам Собянина, условия работы в режиме чрезвычайной ситуации, которой стал коронавирус, доставили Москве много неудобств, но также выявили и новые возможности. В связи с этим в столице были пересмотрены все сроки будущих и действующих реконструкций поликлиник и зданий.