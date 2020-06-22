«Свеча памяти»: тысячи огней зажглись по всей России этой ночью

В масштабной акции «Свеча памяти» приняли участие тысячи человек. У мемориалов они зажигали лампады и свечи и выкладывали из них картины, связанные с войной.

В столице на Поклонной горе волонтеры выложили из множества свечей легендарный плакат «Отстоим Москву!». В Саратовской области сотнями огней засиял многометровый портрет медицинской сестры с надписью «Герои на все времена!». На Сахалине в течение десяти часов собирали из лампад изображение монумента «Родина-мать».

В Севастополе - городе, который одним из первых подвергся вражеским бомбардировкам - не только зажгли свечи. Но и по старой традиции в память о погибших спустили на воду сотни бумажных корабликов. В Краснодарском училище летчиков на воздушных шарах в небо запустили огромный триколор и георгиевскую ленту.

Акция свеча памяти проходит и за рубежом. ​На территории 201-й базы в Таджикистане из свечей выложили дату начала войны, а местном храме прошел молебен о всех погибших.

О дне начала Великой Отечественной напомнили и в США. Российский посол Анатолий Антонов, подчеркнул, что Советский Союз внес решающий вклад в Победу над нацизмом, потому что именно бойцы Красной Армии переломили хребет гитлеровской военной машине.