Барокамеры и скафандры: в Роскосмосе показали кадры испытаний гидролаборатории

Гидролаборатория Роскосмоса для подготовки космонавтов проводит предварительные испытания систем. Корпорация показала видео тестов.

На кадрах видно, как испытатели в скафандрах под водой имитируют выход в открытый космос. Они проводят работы на макете модуля МКС.

Начальник Центра подготовки космонавтов (ЦПК) Павел Власов назвал гидролабораторию ключевым элементом центра, который обеспечит надежную подготовку к выходу людей в открытый космос.

«Мы реконструируем и развиваем нашу тренажерную базу, и в результате этой реконструкции у нас появляется новый уровень возможностей по проведению экспериментов и подготовке космонавтов», - отметил Власов.

Отмечается, что специалисты уже завершили проверку системы подачи воздуха в скафандры, проверили барокамеры, функционирование связи, телеметрии и освещение. Также успешно прошли испытания скафандры «Орлан» и водолазное снаряжение.

Все работы проводятся с выполнением имитации реального выхода в открытый космос на макете нового модуля МКС «Наука». В них принимают участие космонавт Андрей Борисенко и испытатель Анатолий Панин, сообщается на сайте Роскосмоса.