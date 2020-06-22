«Больше вместе не живем»: супруг Полины Гагариной впервые ответил на слухи о разводе

Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал развод с певицей. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.

Так, по словам Исхакова, супруги вместе больше не живут.

«Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все», - написал он в своем Instagram.

Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. У пары есть дочь Мия. Информация о разводе звездной пары впервые появилась в СМИ весной этого года.