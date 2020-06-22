«Больше вместе не живем»: супруг Полины Гагариной впервые ответил на слухи о разводе
По словам Исхакова, пара сохраняет нормальные отношения и продолжает заботиться о дочери.
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Супруг Полины Гагариной Дмитрий Исхаков впервые прокомментировал развод с певицей. Об этом он написал на своей странице в социальной сети.
Так, по словам Исхакова, супруги вместе больше не живут.
«Сохраняем нормальные отношения и продолжаем с любовью заботиться о наших детях. На этом все», - написал он в своем Instagram.
Гагарина и Исхаков поженились в 2014 году. У пары есть дочь Мия. Информация о разводе звездной пары впервые появилась в СМИ весной этого года.