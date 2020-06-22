Гарик Харламов объявил о разводе с Кристиной Асмус

Российский шоумен Гарик Харламов сообщил о разводе с актрисой Кристиной Асмус. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

В частности, шоумен отметил, что отношения с его супругой длились восемь лет - «знак бесконечности».

«Мы поженились 8-го числа. Но на земле нет ничего бесконечного. И мы, к сожалению, не исключение. Наш путь с Кристиной не заканчивается, а переходит в другую стадию, в которой, я надеюсь, всегда будет место дружбе и уважению», - объяснил Харламов.

После этого шоумен написал о предстоящем разводе и добавил, что тем не менее оба они останутся любящими родителями для своей дочери.

«Это были прекрасные восемь лет. Я безмерно благодарен Кристине за них и за самое главное и важное, что есть у нас в жизни, - за нашу дочку», - написал Харламов.

В свою очередь, Асмус также подтвердила предстоящий развод.

«К сожалению, мы тоже в тренде. Мы разводимся. Но я хочу сразу прояснить ситуацию. Что ни фильм "Текст", ни самоизоляция, ни кто-то третий в этом не виноваты. Только мы сами», - отметила она.

Асмус добавила, что это решение обдуманное, оно было сфомулировано почти год назад.