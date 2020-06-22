Голикова: носить маски россиянам придется и осенью

Коронавирус пока никуда не уходит, поэтому надевать маски на лица россиянам придется в том числе и осенью. Как объявила вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова, это нужно для того, чтобы предотвратить распространение инфекции COVID-19, а также избежать распространения заражения простудными заболеваниями.

«Нам придется как-то поменять свою жизнь и соблюдать меры безопасности. Носить маски, пользоваться санитайзерами и всем тем, что сейчас стало повседневностью в нашей жизни», - отметила член правительства в интервью программе «Познер».

Голикова предположила, что вирус, возможно, будет «не такой активный», однако осенью в России также начинается сезон простудных заболеваний, в числе которых грипп и пневмонии. Поэтому маски россиянам еще пригодятся.

Вице-премьер сообщила, что недостатка в средствах защиты в России нет. Промышленность в нашей стране перестроилась очень быстро, наладив производство масок, перчаток и санитайзеров. При этом на первых порах эпидемии нехватка индивидуальных защитных средств была покрыта также благодаря помощи от китайских коллег.