Роспотребнадзор опубликовал рекомендации на случай ухудшения ситуации с COVID-19

Эксперты Роспотребнадзора сформулировали рекомендации на случай ухудшения эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусной инфекцией. Они касаются санитарной обработки подъездов, лифтов, лестничных маршей, детских площадок и других мест общего пользования в многоквартирных домах и на улицах. Соответствующие рекомендации от 3 апреля опубликованы на официальном сайте ведомства.

«В случае ухудшения эпидемиологической обстановки в населенных пунктах с целью предотвращения распространения, профилактики и борьбы с инфекциями, вызванными коронавирусами целесообразно проведение профилактической дезинфекции объектов на открытых пространствах населенных пунктов и мест общего пользования в многоквартирных жилых домах», - говорится в документе.

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, на улице целесообразно дезинфицировать тротуары, скамейки, поручни наружных дверей, остановки общественного транспорта, наземные и подземные пешеходные переходы, а также иные объекты инфраструктуры.

Уточняется, что проводить санобработку на открытых пространствах необходимо дважды в день. Работать в жилых домах можно ночью, предварительно оповестив жильцов, обозначили свою позицию в ведомстве.