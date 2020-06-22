В НИЦ Гамалеи назвали необходимое количество доз препарата для массовой вакцинации россиян от COVID-19

Для перехода к массовой вакцинации населения России от коронавирусной инфекции понадобится до 70 миллионов доз вакцины. Об этом сообщил директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Для того чтобы перейти к массовой вакцинации населения нашей страны, предстоит совершенно беспрецедентная задача - необходимость выпуска порядка пятидесяти-шестидесяти, а возможно, и семидесяти миллионов доз данного препарата», - сказал врач в интервью газете «Красная звезда».

Как подчеркнул Гинцбург, уже сейчас руководство страны и организации здравоохранения принимают необходимые меры по налаживанию процесса масштабирования производства вакцины. Он также напомнил о недавно начавшихся клинических испытаниях вакцины. Гинцбург выразил надежду на успех исследований и не исключил выпуск препаратов от COVID-19 уже в начале этой осени.