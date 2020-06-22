СМИ: в Южную Корею пришла вторая волна заболеваемости коронавирусом
За последние сутки в Южной Корее зафиксированы 17 новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19.
© Фото: Lee Jae-Won, AFLO, Globallookpress
В Южной Корее объявили о начале второй волны заболеваемости коронавирусом.
За последние сутки в Южной Корее зафиксированы 17 новых подтвержденных случаев инфицирования COVID-19, общее число больных достигло 12 438.
«Мы изначально предсказывали, что вторая волна появится осенью или зимой. Наш прогноз оказался неверным», - приводит агентство Yonhap слова главы центров по контролю и профилактике заболеваний Чжон Ын-Кен.
Она подчеркнула, что угроза заражения будет оставаться, пока люди имеют тесные контакты между собой.