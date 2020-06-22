Генерал ФСБ рассказал о возможной работе уличенного в измене курского полицейского на СБУ

Задержанный за госизмену полицейский из Курска мог в будущем оказывать содействие разведывательно-диверсионным группам Украины. Такое предположение высказал генерал ФСБ Александр Михайлов на основании того, что арестованный Дмитрий Борзенков передавал Службе безопасности Украины секретные сведения, составляющие государственную тайну Российской Федерации.

«Сложно судить, на какой основе его завербовали. Там много различного рода приемов. Я исключаю только один элемент вербовки - это идейно-политическая. Либо это были деньги, которые ему предложили, либо это был какой-то компромат, который позволил склонить этого человека на сторону СБУ», - добавил член высшего совета общероссийского движения «Сильная Россия».

Генерал ФСБ не исключил, что вопрос с вербовкой начальника ОМВД России по Золотухинскому району ставился пролонгированно. Поэтому российского полицейского могли в последующем использовать в качестве резидента и он мог создавать вокруг себя соответствующую агентурную сеть.