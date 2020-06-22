Голикова назвала увеличение МРОТ стратегической задачей

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова назвала стратегической задачей увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) и отметила, что Россия будет двигаться к его увеличению.

На данный момент МРОТ в России равен 12 130 рублям.

«Да, наверное, он недостаточный, это наша стратегическая задача, над которой мы сейчас работаем и будем дальше двигаться по увеличению МРОТ», - отметила Голикова в эфире Первого канала.

Она подчеркнула, что в правительстве считают достижимой задачу по уменьшению бедности к 2024 году в России в два раза.

Ранее в СПЧ предложили распространить ежемесячную выплату в размере МРОТ на всех россиян, являющихся безработными на момент обращения в службу занятости.