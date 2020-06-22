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Доктор Мясников заподозрил у некоторых людей врожденное наличие «гена героя»

Валентина Пескова
16:25 22.06.2020
Ведущий привел в пример несколько случаев, когда люди без раздумий готовы были броситься спасать жизни других.
Доктор Мясников заподозрил у некоторых людей врожденное наличие «гена героя»
© Фото: Jochen Tack, imageBROKER.com, Globallookpress

Врач и телеведущий Александр Мясников поразмыслил о том, что такое героизм - является ли он осознанным решением, или рефлексом. По словам врача важную роль в формировании данного смелого качества у человека играет воспитание, которое с детства закладывают в него семья и общество.

В эфире канала «Россия 1» доктор отметил, что у готовых проявить свои геройские качества в трудной и опасной ситуации людей, наверное, присутствует так называемый «ген героев».

«Есть определенный биологический вид людей - люди-герои в душе, люди, готовые на подвиг», - сказал Мясников.

В качестве примера проявления героизма медик вспомнил примеры, когда девочка спасла ребенка с железнодорожных путей, совершив тем самым подвиг. Такой же подвиг Шаварша Карапетяна, который вытащил из воды десятки человек. Подвиг мальчика, пытавшегося спасти сестру от насильника, а также бортпроводника загоревшегося в Шереметьево SSJ-100. Доктор отнес к таким же смелым людям и волонтеров, помогающим во время пандемии коронавирусной инфекции.

Сам доктор при этом не знает, как бы он поступил, окажись на месте этих людей. Александр Мясников отметил, что ни один человек не знает, на что он способен, пока не придет его время.

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