«Все мы тут виноваты»: Ширвиндт о ДТП с Ефремовым

Художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт назвал тех, кто, по его мнению, виноват в ДТП со смертельным исходом с участием актера Михаила Ефремова.

По словам Ширвиндта, в произошедшем виноваты коллеги и друзья Ефремова, которые ничего не сделали, чтобы предотвратить случившееся.

«Все мы тут в этой истории виноваты. Все ахали, кричали: "Как не стыдно!" Но ничего все-таки глобально резкого не делали», - передает РИА Новости слова руководителя Театра сатиры.

Актер Михаил Ефремов в состоянии алкогольного опьянения 8 июня за рулем внедорожника столкнулся с автомобилем Lada, водитель которого позже скончался в реанимации.