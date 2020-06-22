В России увеличился средний возраст деторождения

Средний детородный возраст в Российской Федерации сдвигается в сторону 30 лет. Как объяснили демографы, тенденция более позднего рождения детей является общемировой и может быть связана с развитием репродуктивных технологий. А вот на более раннее решение женщины родить ребенка могут повлиять региональные особенности.

Как следует из отчета Росстата, в 2019 году первый ребенок появился у пяти россиянок старше 60 лет, а еще 14 женщин данной возрастной категории родили вторых и последующих детей. Также более 10 тысяч девушек в возрасте от 12 до 18 лет в РФ в 2019 году родили первого ребенка.

Говоря о сдвиге в сторону более поздних рождений заведующий Международной лабораторией демографии и человеческого капитала Института прикладных экономических исследований (ИПЭИ) РАНХиГС Сергей Шульгин отметил, что в Италии средний возраст рождения для женщины равен примерно 31 году, в России - около 27. По словам специалиста, данный тренд является очень медленным, но устойчивым. И по приблизительным подсчетам, за следующие 30-40 лет Россия уже сможет догнать Италию по этому показателю.

С коллегой солидарен и директор Института демографии Высшей школы экономики Анатолий Вишневский. Он также отметил постепенное повышение возраста рождений с группы 20-летних до 30-летних женщин. Если когда-то самой продуктивной в этом плане была возрастная группа от 20 до 24 лет, то сейчас этот рубеж уже колеблется от 25 до 29 лет и началось смещение в сторону 30-34 лет. Бывают рождения детей и после 50 лет, однако они пока довольно редки.

Демограф отметил: данные изменения связаны с тем, что сейчас люди могут почти точно рассчитать, сколько детей смогут иметь. Поэтому сначала решают свои проблемы с учебой, работой и обеспечением материального достатка.