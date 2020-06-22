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Сдвинулся с мертвой точки: в судебном процессе по делу профессора Соколова опрошены свидетели

Роман Закурдаев
Кирилл Васин
15:54 22.06.2020
Как отметила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева, такими темпами судебный процесс может завершиться этим летом.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Судебный процесс по уголовному делу профессора Олега Соколова сдвинулся с мертвой точки. Завершилась история с заменой адвокатов, из-за которой переносились заседания.

Сегодня, 22 июня, были опрошены первые два свидетеля и зачитан протокол осмотра места происшествия. Теперь заседания будут проходить дважды в неделю. Как отметила адвокат потерпевшей стороны Александра Бакшеева, такими темпами судебный процесс может завершиться этим летом.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

В самом начале заседания Соколов заявил, что отказывается от адвоката по назначению и хочет, чтобы его защищал адвокат по соглашению - Сергей Лукьянов.

Адвокат Лукьянов попросил ознакомиться с вещественными доказательствами по уголовному делу своего подопечного. А именно: файлами с двух мобильных телефонов Соколова и его ноутбука. Но суд ему в этом отказал, заявив, что все ознакомление с доказательствами будет проходить в рамках судебного процесса, чтобы не произошло утечки информации.

© ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Первым свидетелем громкого процесса со стороны обвинения стал Игорь Квактун, врач анестезиолог-реаниматолог городской станции скорой помощи, который занимался оказанием медицинской помощи подсудимому в тот день, когда Соколова обнаружили в реке Мойке с рюкзаком в руках.

Свидетель рассказал, что, когда его бригада прибыла на место, Соколов был в возбужденном состоянии, неадекватен, не оценивал обстановку, кричал бессвязные слова, сопротивлялся осмотру. Он крепко держал рюкзак и не хотел с ним расставаться. В момент снятия куртки в боковом кармане был виден пистолет. Врачи успели сообщить об этом полиции. Сотрудник полиции открыл рюкзак и обнаружил пакет, в котором увидел отрезанные руки.

Также свидетель рассказал, что после того, как Соколова доставили в Мариинскую больницу и обогрели, он стал более адекватным и рассказал, что он преподаватель университета, выпивал с друзьями, вышел на улицу, увидел в реке рюкзак, заинтересовался его содержимым и попытался выловить.

Также на заседании зачитали протокол осмотра места преступления, где подробно описано содержимое рюкзака. Следующее заседание состоится 29 июня, в ходе него будут представлены доказательства со стороны защиты.

Олега Соколова арестовали по подозрению в убийстве его возлюбленной, 24-летней аспирантки Анастасии Ещенко. По версии следствия, в ноябре 2019 года Соколов сначала застрелил девушку, а затем попытался избавиться от тела, выбросив останки в реку.

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