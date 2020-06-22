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Топливо будущего: в Росатоме испытывают новое ядерное «горючее»

Валентина Пескова
15:35 22.06.2020
Госкорпорация полностью готова обеспечить твердым топливом программу обоснования реакторов на быстрых нейтронах любого дизайна.
Топливо будущего: в Росатоме испытывают новое ядерное «горючее»
© Фото: Росатом

Безопасность нового перспективного российского смешанного нитридного уран-плутониевого топлива (СНУП) официально подтвердилась в ходе реакторных испытаний, проведенный в Росатоме.

Как сообщил специальный представитель госкорпорации по международным и научно-техническим проектам, руководитель проектного направления «Прорыв» Вячеслав Перхушков, испытания проходят успешно. Специалисты облучили уже более одной тысячи твэлов (тепловыделяющих элементов).

«Выгорание - более 8%, нет случаев разгерметизации», - отчитался руководитель.

Отсутствие разгерметизации при испытаниях говорит о том, что оболочка тепловыделяющих элементов сохраняется целостной, что является одним из барьеров безопасности ядерных энергоустановок.

По словам Перхушкова, Росатом полностью готов обеспечить твердым топливом программу обоснования реакторов на быстрых нейтронах любого дизайна.

В настоящее время в Росатоме осваивают технологии, которые в будущем решат стратегические задачи по созданию в России замкнутого ядерного топливного цикла и двухкомпонентной атомной энергетики с реакторами на тепловых и быстрых нейтронах. В таком цикле будет создан «круговорот» ядерного топлива. Россия, как отмечают эксперты, занимает первое место в мире по технологиям строительства реакторов на быстрых нейтронах.

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