На Украине заявили об угрозе прекращения транзита российского газа

Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил об угрозе прекращения транзита российского газа.

По его словам, это может произойти из-за иска депутатов «Батькивщины» Юлии Тимошенко. Депутаты подали иск о признании незаконным выделения оператора ГТС из «Нафтогаза», которое завершилось 1 января в соответствии с договоренностями с «Газпромом».

«Затем мы получим письмо от "Газпрома" с требованием либо пересмотреть, либо разорвать транзитный договор», - приводит слова Коболева LIGA.net.

Он добавил, что такой сценарий будет положительным для «Газпрома» и отрицательным для «Нафтогаза» и всей экономики страны.