«Аварии на ЧАЭС случались и раньше»: на Украине раскрыли документы о катастрофе

Архив Службы безопасности Украины (СБУ) совместно с Украинским институтом национальной памяти (УИНП) представили книгу «Чернобыльское досье КГБ. От строительства до аварии», в которой впервые публикуются неизвестные документы о возведении Чернобыльской станции и аварии на ней.

Документы охватывают период с начала 1970-х до ноября 1986 года, когда был введен в эксплуатацию «саркофаг» над четвертым энергоблоком.

Презентация книги состоялась в Чернобыльской зоне отчуждения недалеко от станции. Сборник включает в себя 229 документов, из которых следует, что «аварии на ЧАЭС случались и до апреля 1986 года, однако они были скрыты», - сообщается на сайте СБУ.

«Среди документов, вошедших в новую книгу, есть сообщения об авариях, произошедших до 1986-го, транскрипт телефонных переговоров на ЧАЭС в ночь 26 апреля, экземпляр первого сообщения об аварии, информация о начале расследования и строительство “саркофага”», – рассказал директор архива СБУ и один из составителей издания Андрей Когут.

Председатель УИНП Антон Добрович отметил, что книга поможет лучше понять предпосылки и последствия катастрофы, а также роль в данных событиях всех задействованных лиц и служб.

Трагедия на ЧАЭС произошла 26 апреля 1986 года. В момент катастрофы непосредственно от взрыва четвертого энергоблока погибли два человека. В течение первых трех месяцев после аварии умер 31 человек. По разным данным, от четырех до десяти тысяч человек погибли позже от последствий облучения.