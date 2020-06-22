Вечный огонь памяти: в Москве стартовала всероссийская акция «Огненная картина войны»

В Москве вблизи Музея Победы на Поклонной горе стартовала акция «Огненная картина войны», открытие которой провела министр культуры РФ Ольга Любимова. Член правительства установила зажженную ею от Вечного огня свечу в Зале памяти и скорби музея, а также возложила букет цветов к монументу «Скорбящая мать».

Любимова заметила, что очень много людей поддержали мероприятие в столице, несмотря на непривычный формат, и выразила надежду, что в предстоящем году празднование знаменательной даты, Дня памяти и скорби, россияне вновь смогут встретить в объятиях друг друга, вместе переживая этот день.

В столице волонтерами Музея Победы из множества свечей была разложена картина с плаката 1941 года «Отстоим Москву!», авторами которого являются художники Николай Жуков и Виктор Климашин.

В каждом городе планируется зажечь свои собственные картины из свечей. В каждом они будут особенными, несущими собственную неповторимую историю.

Также в преддверии важного для жителей страны праздника в столице организовали еще одну акцию, посвященную 75-летнему юбилею Великой Победы. В десяти российских и бывших советских городах-героях прошли мемориальные мероприятия межконфессионального характера с участием сотен свечей, символизирующих скорбь о жертвах войны и гордость за подвиг ее героев.

Начало акции было дано при зажжении Свечей Памяти всех республик Советского Союза, городов-героев и городов воинской славы России в Елоховском Богоявленском кафедральном соборе в воскресенье днем.

Ранее в столице прошло открытие акции из серии мемориальных мероприятий «Линия памяти». По задумке, в парке «Музеон» должна будет появиться линия из 1418 инсталляций, каждая из которых символизирует один день Великой Отечественной войны. Гореть все свечи будут до конца понедельника.