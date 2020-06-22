Гинцбург: Зарубежные ученые не раскрывают подробности создания вакцины от коронавируса

Зарубежные специалисты не раскрывают технологические решения, которые они используют для разработки вакцины от COVID-19. Об этом рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Александр Гинцбург.

«Несмотря на то, что все говорят о том, что в период пандемии разработки над вакцинами надо вести открыто и общедоступно, тем не менее, об успехах в этой области специалистов за рубежом нам известно не так много», - отметил Гинцбург в интервью газете «Красная звезда».

Российские врачи, напротив, не скрывают подход, используемый в создании вакцины, подчеркнул директор НИЦ Гамалеи.

«Подход, который используем мы, основан на создании аденовирусных контейнеров для доставки нужного гена. В данном случае - это ген, который кодирует белок всем хорошо известной "короны" у коронавируса», - объяснил Гинцбург.

Кроме того, в НИЦ Гамалеи недавно была создана тест-система, которая позволит выявить в крови вакцинированных или уже переболевших COVID-19 людей наличие антител к коронавирусу.

По словам Гинцбурга, в дальнейшем, когда страна перейдет к массовой вакцинации, эти тест-системы пригодятся для изучения эффективности вакцинации «не только в ходе эпидопыта, но и непосредственно у каждого человека по наличию титров вирусонейтрализирующих антител», блокирующих возможность взаимодействия вируса с нашими клетками.