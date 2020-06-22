Россиянам упростят получение госуслуг

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что правительство страны в 2020 году упростит для россиян процедуру получения госуслуг. Постановление об этом уже подписано.

По его словам, власти должны делать все для улучшения жизни и поддержания безопасности граждан.

«В частности, для этого на этот год мы меняем порядок получения гражданами государственных и муниципальных услуг», - рассказал Мишустин.

Отмечается, что упростить получение госуслуг, а также процедуру идентификации смогут Фонд социального страхования и Пенсионный фонд.

Ранее премьер-министр рассказал, что бесплатные обеды начнут получать все российские младшеклассники. На эти цели выделено 65 миллиардов рублей.