ФСБ задержала начальника полиции в Курской области по подозрению в госизмене

Начальник полиции одного из районов Курской области задержан сотрудниками ФСБ. Его подозревают в госизмене.

По информации ведомства, начальника полиции 1981 года рождения привлекли «к конфиденциальному сотрудничеству» одно из подразделений СБ Украины. Задержанный собирал и передавал им сведения, составляющие государственную тайну, сообщается на сайте ведомства.

Задержание полицейского прошло в рамках возбужденного уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 275 УК России «Государственная измена». По данной статье может грозить наказание до 20 лет заключения.

В отношении задержанного руководством УМВД по Курской области назначена проверка. По результатам проверки, он будет уволен за совершение проступка, порочащего честь сотрудника органов внутренних дел, сообщается на сайте регионального ведомства.