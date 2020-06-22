Траурные митинги по всей стране: в России проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

22 июня - День памяти и скорби. В этот день началась Великая Отечественная война (1941-1945). Эта дата, несмотря на трагический ореол, овеяна героизмом. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта война.

На Крымской набережной в Москве зажгли 1 418 свечей - именно столько дней длилась война. У Музея Победы на Поклонной горе волонтеры сложили из множества свечей картину с плаката 1941 года под названием «Отстоим Москву!».

В некоторых городах из пламени мемориальных свечей собирали свои картины. В Балаково Саратовской области сотнями огней засиял многометровый портрет медицинской сестры с надписью «Герои на все времена!».

В Южно-Сахалинске под звуки метронома пламенем засияло изображение монумента «Родина-мать зовет!» и надпись - «Мы помним». Эти слова пламенем свечей зажигали во многих городах: Казани, Серпухове, Сергиевом Посаде.

В Самаре в форме слова «Помним» выстроились на плацу нынешние солдаты и офицеры, правнуки фронтовиков. В Санкт-Петербурге на боевых кораблях прозвучала сирена - на воду опустили венок.