Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Траурные митинги по всей стране: в России проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби

Андрей Аркадьев
Алексей Алексеев
14:44 22.06.2020
От Калининграда до Владивостока проходят десятки акций, посвященных памяти погибших.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

22 июня - День памяти и скорби. В этот день началась Великая Отечественная война (1941-1945). Эта дата, несмотря на трагический ореол, овеяна героизмом. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась эта война.

На Крымской набережной в Москве зажгли 1 418 свечей - именно столько дней длилась война. У Музея Победы на Поклонной горе волонтеры сложили из множества свечей картину с плаката 1941 года под названием «Отстоим Москву!».

В некоторых городах из пламени мемориальных свечей собирали свои картины. В Балаково Саратовской области сотнями огней засиял многометровый портрет медицинской сестры с надписью «Герои на все времена!».

В Южно-Сахалинске под звуки метронома пламенем засияло изображение монумента «Родина-мать зовет!» и надпись - «Мы помним». Эти слова пламенем свечей зажигали во многих городах: Казани, Серпухове, Сергиевом Посаде.

В Самаре в форме слова «Помним» выстроились на плацу нынешние солдаты и офицеры, правнуки фронтовиков. В Санкт-Петербурге на боевых кораблях прозвучала сирена - на воду опустили венок.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.06.2020, 14:26
Основные туристические направления в России откроют к началу июля
Дата21.06.2020, 23:15
Генеральная репетиция Парада Победы состоялась в Воронеже
Дата20.06.2020, 05:56
Лучший игрок матча: семнадцатилетний вратарь «Ростова» побил новый футбольный рекорд
Дата19.06.2020, 11:53
Чем удивит Парад Победы в 2020 году
Дата19.06.2020, 14:49
ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
15:35 В стране и мире
Топливо будущего: в Росатоме испытывают новое ядерное «горючее»
15:18 Армия
Путин в осмотрел музейный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот»
15:10 В стране и мире
На Украине заявили об угрозе прекращения транзита российского газа
14:44 В стране и мире
Видео
Траурные митинги по всей стране: в России проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
14:41 В стране и мире
Россиянам упростят получение госуслуг
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Федор Добронравов рассказал, почему ушел из театра Сатиры
На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности
Врач назвал способ меньше есть
Ученые подтвердили связь тяжести коронавируса с группой крови
Видео
Тренировочный полет: кадры из кабины истребителя пятого поколения Су-57
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.