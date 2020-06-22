Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире Коронавирус ТЕГИ

Врач рассказал, как безопасно ходить в кафе во время пандемии

Ирина Егорова
14:30 22.06.2020
Перед посещением заведения необходимо обратить внимание, соблюдается ли руководством кафе или ресторана социальная дистанция между столиками, а также обеспечены ли сотрудники средствами защиты.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Konstantin Kokoshkin, Global Look Press

Посещая летние веранды кафе или ресторанов следует соблюдать некоторые простые правила, чтобы сделать свое времяпрепровождение безопасным. Во-первых, по словам главного врача московской поликлиники №109 Якова Сандакова, необходимо обратить внимание на соблюдение социальной дистанции между посетителями, то есть столики между собой должны быть расставлены не менее чем на два метра.

«Далее посмотрите, кто находится в кафе. Если там большинство людей без масок, то это не тот вариант, потому что руководство не следит за режимом. Лучше выбрать другое кафе», - рассказал он «Звезде».

В масках и перчатках должны быть и сотрудники заведения.

«Необходимо, чтобы на столе или при входе был набор для дезинфекции: санитайзер, салфетки, для того чтобы протереть руки. Персонал должен предложить вам одноразовую маску или средство для обработки рук, когда вы заходите в кафе», - добавил он.

Врач отметил, что маску, в которой вы пребывали в кафе, пока ждали заказ, общались с друзьями, потом надевать нельзя, ее нужно заменить.

На прошлой неделе власти Москвы приступили ко второму этапу снятия ограничений - открылись летние веранды, зоопарки, музеи, стоматологии. Ранее открылись парикмахерские, непродовольственные магазины. 

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата22.06.2020, 14:26
Основные туристические направления в России откроют к началу июля
Дата21.06.2020, 23:15
Генеральная репетиция Парада Победы состоялась в Воронеже
Дата20.06.2020, 05:56
Лучший игрок матча: семнадцатилетний вратарь «Ростова» побил новый футбольный рекорд
Дата19.06.2020, 11:53
Чем удивит Парад Победы в 2020 году
Дата19.06.2020, 14:49
ФСБ обнародовала документы о зверствах фашистов в Крыму
Дата11.06.2020, 14:22
Репетиция воздушной части Парада Победы: фоторепортаж
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
Коронавирус
14:30 В стране и мире
Видео
Врач рассказал, как безопасно ходить в кафе во время пандемии
10:56 В стране и мире
В России выявлено 7 600 новых случаев коронавируса
09:31 В стране и мире
Еще 1 114 пациентов вылечились от коронавируса в Москве
05:30 В стране и мире
Число наблюдателей на голосовании по Конституции не будут сокращать из-за коронавируса
05:00 Армия
Видео
В Мордовии произвели дезинфекцию крупного телевизионного завода
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
15:35 В стране и мире
Топливо будущего: в Росатоме испытывают новое ядерное «горючее»
15:18 Армия
Путин в осмотрел музейный комплекс «Дорога памяти» в парке «Патриот»
15:10 В стране и мире
На Украине заявили об угрозе прекращения транзита российского газа
14:44 В стране и мире
Видео
Траурные митинги по всей стране: в России проходят мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби
14:41 В стране и мире
Россиянам упростят получение госуслуг
События дня
События дня
Коронавирус
Изменения в Конституцию
«Дорога памяти»
Парад Победы
Ситуация в Сирии
Популярное
Популярное
Федор Добронравов рассказал, почему ушел из театра Сатиры
На Украине нашли бандеровский тайник 70-летней давности
Врач назвал способ меньше есть
Ученые подтвердили связь тяжести коронавируса с группой крови
Видео
Тренировочный полет: кадры из кабины истребителя пятого поколения Су-57
Видео
В США решили переименовать мороженое эскимо из-за расового неравенства
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: news@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.