Врач рассказал, как безопасно ходить в кафе во время пандемии

Посещая летние веранды кафе или ресторанов следует соблюдать некоторые простые правила, чтобы сделать свое времяпрепровождение безопасным. Во-первых, по словам главного врача московской поликлиники №109 Якова Сандакова, необходимо обратить внимание на соблюдение социальной дистанции между посетителями, то есть столики между собой должны быть расставлены не менее чем на два метра.

«Далее посмотрите, кто находится в кафе. Если там большинство людей без масок, то это не тот вариант, потому что руководство не следит за режимом. Лучше выбрать другое кафе», - рассказал он «Звезде».

В масках и перчатках должны быть и сотрудники заведения.

«Необходимо, чтобы на столе или при входе был набор для дезинфекции: санитайзер, салфетки, для того чтобы протереть руки. Персонал должен предложить вам одноразовую маску или средство для обработки рук, когда вы заходите в кафе», - добавил он.

Врач отметил, что маску, в которой вы пребывали в кафе, пока ждали заказ, общались с друзьями, потом надевать нельзя, ее нужно заменить.

На прошлой неделе власти Москвы приступили ко второму этапу снятия ограничений - открылись летние веранды, зоопарки, музеи, стоматологии. Ранее открылись парикмахерские, непродовольственные магазины.