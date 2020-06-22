Основные туристические направления в России откроют к началу июля
По словам главы агентства, Ростуризм ставит перед собой задачу обеспечения безопасного и доступного отдыха для всех граждан страны от Калининграда до Владивостока.
© Фото: Demian Stringer, ZUMAPRESS.com, Globallookpress
Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об открытии наиболее популярных у россиян туристических направлений внутри страны к началу июля.
«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», - отметила Догузова.
По ее словам, Ростуризм ставит перед собой задачу обеспечения безопасного и доступного отдыха для всех граждан страны от Калининграда до Владивостока, говорится на сайте агентства.
Ранее россиян призвали бронировать отдых в Крыму на июль. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.