Основные туристические направления в России откроют к началу июля

Глава Ростуризма Зарина Догузова рассказала об открытии наиболее популярных у россиян туристических направлений внутри страны к началу июля.

«К началу июля все наиболее популярные туристические направления будут открыты для межрегиональных поездок, а значит, можно говорить о старте летнего туристического сезона», - отметила Догузова.

По ее словам, Ростуризм ставит перед собой задачу обеспечения безопасного и доступного отдыха для всех граждан страны от Калининграда до Владивостока, говорится на сайте агентства.

Ранее россиян призвали бронировать отдых в Крыму на июль. Об этом заявил министр курортов и туризма республики Вадим Волченко.