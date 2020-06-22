У россиян появится дополнительный выходной день

Сотрудники старше 40 лет смогут ежегодно получать оплачиваемый выходной для прохождения диспансеризации. Соответствующий законопроект, внесенный правительством, уже принят в первом чтении 13 мая. Сегодня, 22 июня, планируется рассмотрение данных поправок в Трудовой кодекс на заседании Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов.

Для работающих пенсионеров и лиц предпенсионного возраста уже предусмотрена возможность брать два выходных дня в год для прохождения диспансеризации. Остальные сотрудники вынуждены брать отгул на один день раз в три года. Теперь же предлагается дать ежегодное освобождение на один рабочий день для прохождения диспансеризации работникам в возрасте от 40 лет и старше.

Сотрудник обязан будет предъявить справку о прохождении диспансеризации, чтобы подтвердить факт отсутствия на рабочем месте.

Власти рассчитывают, что данная мера позволит повысить доступность бесплатных медицинских осмотров, продлит трудовую жизнь граждан, а также сократит периоды пребывания на больничном.

Ранее было предложено ввести тестирование на наличие антител к коронавирусу в обязательный перечень при диспансеризации.