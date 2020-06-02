Уличное противостояние: почему протесты в США все больше выходят из-под контроля

Фешенебельные магазины Нью-Йорка подсчитывают ущерб от ночных погромов. Разгул мародерства охватил всю страну. В Вашингтоне витрины бьют всем, что попадается под руку, а в Калифорнии используют даже строительную технику.

Неконтролируемые толпы людей избили ногами владельца одного из магазинов, который встал на его защиту с мачете. А в Сан-Диего русскоязычный бизнесмен Айк Газарян, не рассчитывая на помощь полиции, взял в руки оружие и вместе с друзьями охраняет собственный ресторан.

«В 11-12 часов, когда это все произошло, мимо нас прошли, успокоились. Через час-два уже отдельные мелкие группы с молотками подбегали, пытались разбить стекла нашим соседям. Но как только один из нас вышел с ружьем, они, как тараканы, тут же разбежались», - рассказывает Газарян.

Чтобы подавить беспорядки, которые начались после убийства афроамериканца Джорджа Флойда, власти задействовали военные вертолеты и ввели в ряде городов - в том числе и в Вашингтоне - комендантский час. Более чем 20 штатов задействовали силы Национальной гвардии. Остальные пока медлят, чем вызывают возмущение президента Дональда Трампа.

«Сегодня я настоятельно рекомендовал каждому губернатору развернуть Национальную гвардию в достаточном количестве, чтобы мы доминировали на улицах. Если какой-то город или штат откажется предпринять действия, необходимые для защиты жизни и имущества своих жителей, то я разверну вооруженные силы Соединенных Штатов и быстро решу эту проблему за них», - сказал Трамп.

Пока Трамп говорит эти слова, полиция Вашингтона вытесняет демонстрантов с площади перед Белым домом. Если еще вчера все говорили, что президент США отсиживается в бункере, то сегодня он лично проходит по улицам. Идет к церкви, которую накануне едва не сожгли, и демонстрирует журналистам Библию.

Тем временем миролюбивыми действия стражей порядка не назвать. На видео оказалось заснято, как один из полицейских бьет в лицо оператора, а его коллеги - несмотря на предъявленное удостоверение журналиста - выпускают в продюсера российского агентства Sputnik сразу несколько резиновых пуль.

С обращением как можно скорее сложить оружие ко всем сторонам конфликта сегодня обратился брат убитого - Теренс Флойд.

«Что вы делаете? Вы ничего не делаете! Потому что все это не вернет моего брата назад!» - заявил он.

Тем временем из отчета о вскрытии тела погибшего следует, что Джордж Флойд был убит. Четверо полицейских, принимавших участие в его задержании, уволены. Одного обвиняют в убийстве по неосторожности.