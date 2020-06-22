ФСБ рассекретила документы о расправах нацистов над красноармейцами в Крыму

УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю в День памяти и скорби 22 июня рассекретило и передало в государственный архив Крыма документы о расправе нацистов над 900 ранеными красноармейцами во время оккупации полуострова в 1942 году.

Согласно одному из документов от 27 апреля 1942 года, после эвакуации Судака десантными кораблями под сильным обстрелом в городе остались 900 тяжелораненых бойцов.

«Немецкие изверги, совместно с дружинниками-татарами, ворвались в город и учинили дикую зверскую расправу над ранеными: раздели их догола, выкололи глаза, на теле вырезали пятиконечные звезды», - приводит РИА Новости текст документа.

Также отмечается, что нацисты самым жестоким репрессиям подвергали русское и греческое население Крыма из-за симпатий к партизанам. К примеру, были убиты все мужчины в греческой деревне Лаки, женщин и детей позже повесили в Бахчисарае.

Ранее к россиянам по случаю Дня памяти и скорби обратился президент страны Владимир Путин. Именно в этот день, 22 июня, в 1941 году на территорию нашей страны вторглись нацистские захватчики.