Россиянам рассказали, как защитить смартфон от самовозгорания в жару

Руководитель Hi-Tech Mail.ru Дмитрий Рябинин рассказал россиянам, как защитить смартфон от самовозгорания, которое может произойти из-за перегрева аккумулятора в жаркую погоду.

По его словам, для гаджетов наиболее опасны температуры выше 30 градусов. Эксперт отметил, что в большинстве современных устройств есть система безопасности, которая отключит смартфон при сильном нагреве аккумулятора, но он может продолжить нагреваться и при выключенном телефоне.

«Важно следить, чтобы на корпус смартфона не попадали прямые солнечные лучи. Также по возможности не надо параллельно запускать "тяжелые" приложения на длительное время», - считает Рябинин.

Помимо этого, эксперт предостерег от использования плотных чехлов в летнее время. Он отметил, что такие чехлы мешают циркуляции воздуха.

Рябинин советует не принимать мер для резкого охлаждения устройства сразу после перегрева. Это может вызвать «шок» смартфона и погубить аккумулятор. Лучше просто положить телефон в тень и оставить там на некоторое время, передает радио «Sputnik».

Ранее эксперт объяснил опасность использования смартфона в темноте. Он порекомендовал отказаться от использования устройства перед сном.