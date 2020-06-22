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Актриса Светлана Крючкова отмечает юбилей

Ирина Егорова
13:16 22.06.2020
С праздником актрису уже поздравили Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишустин.
© Видео: ТРК ВС РФ "ЗВЕЗДА" © Фото: Кирилл Каллиников, РИА Новости

Актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Светлана Крючкова отмечает сегодня, 22 июня, юбилей. Ей исполняется 70 лет, 50 из которых Крючкова посвятила профессии. Россияне всех поколений знают ее по таким фильмам как «Большая перемена», «Царская охота», «Утомленные солнцем», «Похороните меня за плинтусом».

С днем рождения актрису уже поздравили Владимир Путин и премьер-министр страны Михаил Мишустин. В этом году Крючкова перенесла традиционный юбилейный вечер на осень из-за пандемии коронавируса. Актриса в «Зарядье» прочитает стихи знаменитых авторов. Также в честь юбилея запланированы гастроли Большого драматического театра - жители российских городов смогут увидеть Светлану Крючкову в спектаклях «Игрок» и «Жизнь впереди».

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