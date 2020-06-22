Песков рассказал о плакате на диване в кабинете Путина

На диване в кабинете Владимира Путина уже третий год лежит его портрет. Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков объяснил, что он был привезен из Японии и сделан по особой технике.

«В одной из префектур Японии сделали такой его портрет особой техникой, особой древней техникой, на рисовой бумаге», - сказал Песков.

Недоуменные журналисты задали вопрос, почему этот постер лежит у главы государства третий год подряд на одном и том же месте.

«Потому что президент считает, что ему там место. Это его личное пространство», - прокомментировал Песков.

О постере с изображением Путина, который лежит на черном кожаном диване в кабинете главы государства стало известно, когда журналист

Дмитрий Смирнов показал кадр из интервью, где плакат попал в объективы телекамер.

Ранее Дмитрий Песков объяснил устройство специальной связи у президента страны. По его словам, Путину достаточно нажать одну кнопку на телефоне, чтобы вызвать того или иного чиновника.