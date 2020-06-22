Бесплатные обеды начнут получать все российские младшеклассники

Правительство РФ заложило в федеральном бюджете в общей сложности 65 миллиардов рублей на обеспечение российских школьников младших классов бесплатными обедами в 2020 и 2021 годах. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.

«Мы уже заложили средства в федеральном бюджете - 22 миллиарда рублей на этот год и 43 миллиарда рублей на следующий», - отметил Мишустин.

По его словам, бесплатный обед смогут получить все школьники с первого по четвертый класс независимо от социального статуса.

Ранее Михаил Мишустин увеличил субсидирование расходов по переводу автомобилей с бензина на газ. Это позволит повысить в 2020 году нормативы субсидирования с действующих 30% до 60% от стоимости работ.