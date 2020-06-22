Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата

Сегодня, 22 июня, в День Памяти и Скорби Владимир Путин поздоровался с присутствующими ветеранами Великой Отечественной войны, пожал им руки. В 12.15 по московскому времени состоялась минута молчания в память о погибших годы Великой Отечественной войны. После этого президент России возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата.

Утром российский лидер присутствовал на церемонии открытия Главного храма ВС РФ. Молебен в соборе Воскресения Христова в Кубинке провел Патриарх Кирилл.

Вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом, а также министром обороны России Сергеем Шойгу Путин также возложил цветы к скульптурной композиции «Матерям победителей».

Глава государства возлагал цветы к Могиле Неизвестного Солдата и 9 мая, в День Победы. Из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие прошло без участия ветеранов.