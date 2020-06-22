Правнуки фронтовиков в Самаре зажгли свечи в память о погибших в Великой Отечественной войне

Военнослужащие отдельной бригады материально-технического обеспечения Центрального военного округа провели в Самаре акцию «Свеча памяти», посвященную памяти всем погибшим и пропавшим без вести в годы Великой Отечественной войны.

Солдаты и офицеры, многие из которых являются правнуками фронтовиков, выстроились на плацу воинской части в форме слова «ПОМНИМ». Каждый держал в руках зажженную свечу и делился историей своего прародителя, выражал всем фронтовикам слова благодарности. Завершилась акция минутой молчания и коллективным произношением слов «Мы скорбим!».

«Свеча Памяти» – это международная акция, в которой принимают участие более 35 стран. Она проходит в ночь с 21 на 22 июня. В этом году в связи с пандемией коронавируса количество участников акции пришлось ограничить.