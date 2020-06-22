Мужество и сила духа: патриарх Кирилл назвал гаранты безопасности России

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на церемонии открытия Главного храма ВС РФ назвал мужество и верность стране, а также готовность военных отдать за нее жизнь в сочетании со сверхновым мощным оружием армии главными гарантами безопасности России. По его словам, для поступательного исторического развития ВС РФ должны быть всегда на высоте своего призвания.

«Помимо необходимого технического оснащения важно, чтобы дух наших воинов был всегда несокрушимым и сильным, чтобы осознание необходимости жизнь свою положить за Родину присутствовало у каждого, кто принимает присягу. Только такая решимость, мужество, верность стране, помноженная на современные возможности и сверхновое мощное вооружение, и будет давать гарантию безопасности нашей страны на многие годы», - подчеркнул патриарх Кирилл.

В парке «Патриот» сегодня присутствуют президент России Владимир Путин, а также министр обороны Сергей Шойгу. 22 июня, в День памяти и скорби, они посещают собор Воскресения Христова, Главный храм ВС РФ, а также музейный комплекс «Дорога памяти».

Открывая Главный храм Вооруженных сил России российский лидер отметил, что главной основой ратного труда по-прежнему остаются мужество, верность долгу, честь и безграничная любовь к Отчизне.

Напомним, Главный храм ВС РФ посвящен 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, а также ратным подвигам русского народа во всех войнах. Он является третьим по высоте православным храмом в мире.