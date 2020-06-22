Песков: Путин доволен системой государственного устройства страны

Президент РФ Владимир Путин доволен системой государственного устройства страны, которая доказала свою эффективность и стрессоустойчивость.

«Президент достаточно исчерпывающе объяснил потенциальные угрозы ситуации, это действительно характеристика нашего чиновничьего и иного мира, нашего национального», - сказал Песков.

Таким образом, пресс-секретарь прокомментировал высказывание Путина относительно поправки в Конституцию, которая позволяет ему снова баллотироваться на пост главы государства.

Он отметил, что этот факт не означает того, что система не работает в условиях изменяемости власти. Глава государства ранее призвал всех чиновников не искать ему преемника уже сейчас, а заниматься своей непосредственной работой. Песков объяснил данную фразу тем, что она относится к чертам русского чиновничества. Но мотивация политиков, которые приходят на государственную службу, не связана с вопросами сменяемости или несменяемости руководства страны, она заключается в другом.

«Люди, которые приходят на государственную службу, руководствуются более высокими соображениями, это работа на государство, это служение Родине», - сказал он.

Путин не исключает возможности баллотироваться на пост главы государства снова, если это позволит Конституция, голосование за поправки в которую пройдут 1 июля. Также Путин сообщил, что политическая система РФ должна иметь много точек опоры, а поправки в Конституцию должны этому способствовать.