В Совфеде рассказали, как поправки в Конституцию стабилизируют политическую систему в РФ

Глава Комитета Совета Федерации по законодательству, сопредседатель рабочей группы по разработке поправок в Конституцию Андрей Клишас рассказал, как поправки в основной закон России помогут стабилизировать политическую систему страны.

В частности, по его словам, необходимо создать систему с опорой на конституционные органы власти.

«Поправка, которая позволяет Путину баллотироваться и на следующих президентских выборах, была внесена с целью стабилизации этой системы», - рассказал Клишас.

Он отметил, что для бесперебойной работы системы российские чиновники, крупные политики и парламентарии должны перестать размышлять о трансфере власти и рассуждать о том, кто станет преемником Владимира Путина на посту президента России.

«Эта поправка позволяет нам тему преемников, трансфера и так далее вывести за скобки и заставить тех, кто занимается государственным управлением, заниматься своим делом», - подчеркнул Клишас в интервью РБК.

Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации пройдет 1 июля.