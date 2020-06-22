«Езжай, клоун!»: следователи заинтересовались сообщениями СМИ о мужчине, посадившем за руль ребенка

Следователи начали доследственную проверку материалов в СМИ и социальных сетях по факту управления автомобилем несовершеннолетним.

«Организовано проведение доследственной проверки по озвученным в СМИ фактам о возможном вовлечении несовершеннолетнего в совершение действий, представляющих опасность для его жизни», - сообщается на сайте ГУ СК РФ по городу Москве.

На кадрах видно, что мужчина посадил за руль автомобиля мальчика, который осуществлял движение по проспекту Маршала Жукова в Москве. В момент съемки на дороге образовалась пробка, движение плотное и оживленное, возможно, это час пик. Кадры были сняты пассажиром из другой машины. Через некоторое время мужчина из автомобиля с водителем-подростком выкрикивает человеку, осуществляющему съемку: «Езжай, клоун!»

Следователи проверяют все обстоятельства произошедшего, проводятся необходимые проверочные мероприятия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.