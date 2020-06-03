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Российские артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции

Роман Захаров
02:12 03.06.2020
В видео снялись артисты Ирина Купченко, Иван Охлобыстин, Василий Лановой, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев, участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко, врач-кардиохирург Лео Бокерия и многие другие. 
Российские артисты и общественные деятели зачитали преамбулу Конституции
© Фото: Zamir Usmanov, Global Look Press

По случаю проведения голосования по поправкам к Конституции России, которое состоится уже совсем скоро - 1 июля, сотрудники RT подготовили видеоролик, в котором снялись российские артисты и общественные деятели, зачитавшие преамбулу Основного закона страны.

«Мы, многонациональный народ Российской Федерации, соединенные общей судьбой на своей земле, утверждая права и свободы человека, гражданский мир и согласие, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения народов, чтя память предков, передавших нам любовь и уважение к Отечеству, веру в добро и справедливость, возрождая суверенную государственность России и утверждая незыблемость ее демократической основы, стремясь обеспечить благополучие и процветание России, исходя из ответственности за свою Родину перед нынешним и будущими поколениями, сознавая себя частью мирового сообщества, принимаем Конституцию Российской Федерации», - говорится в тексте преамбулы.

В ролике снялись артисты Ирина Купченко, Иван Охлобыстин, Василий Лановой, командир отряда космонавтов Олег Кононенко, дизайнер Артемий Лебедев, участник Великой Отечественной войны Игнат Сергеевич Артеменко, врач-кардиохирург Лео Бокерия и двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов.

Преамбулу также зачитывают постоянный представитель Калмыкии при президенте Сангаджи Тарбаев, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Аделина Сотникова, директор музея «Херсонес Таврический» Елена Морозова, фермер-сыровар Олег Сирота, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.

В понедельник, 1 июня, президент России Владимир Путин подписал указ о проведении 1 июля голосования по поправкам в Конституцию. Дату мероприятия определили на рабочем совещании у главы государства.

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