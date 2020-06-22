Серная кислота разлилась после ДТП с грузовиком вблизи Красноярска

В Северо-Енисейском районе Красноярского края в результате дорожно-транспортного происшествия разлилась серная кислота.

Авария произошла 21 июня. Водитель большегрузного автомобиля не справился с управлением, из-за чего автоцистерна угодила в кювет и опрокинулась. В результате ДТП мужчина погиб.

По факту разлива серной кислоты прокуратура края организовала проверку. На место ДТП выезжал исполняющий обязанности прокурора района, сообщается на сайте краевой прокуратуры.

По данным РИА Новости, автоцистерна принадлежит сервисной компании, обслуживающей предприятие АО «Полюс». В пресс-службе «Полюса» сообщили, что участок разлива нейтрализован, ущерб экологии незначителен, на месте работают аварийные службы.